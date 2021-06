Notícias Comissão aprova relatório que arquiva PEC de extinção do TCM de Goiás Humberto Teófilo (PSL) apresentou voto a favor da emenda que propõe o fim do tribunal, mas que acabou rejeitada; texto segue para plenário

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou ontem o relatório do deputado Talles Barreto (PSDB) contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Desde o início da tramitação, a matéria foi vista como forma de pressionar aposentad...