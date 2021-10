Notícias Com lance de R$ 1,977 bi e ágio de 80,1%, Celg T é privatizada Subsidiária da EDP Brasil, Pequena Central Hidrelétrica arrematou ativos de transmissão da estatal; governador diz que recurso cobrirá rombo da previdência

A Celg Transmissão S.A. (Celg T) foi vendida ontem, por R$ 1,977 bilhão, para a EDP Brasil, que participou do certame por meio de sua controlada Pequena Central Hidrelétrica, que arrematou o leilão de privatização da subsidiária goiana da CelgPar. O valor corresponde a um ágio de 80,1% sobre o lance mínimo, determinado no edital, que era de R$ 1,097 bilhão. Com o martelo b...