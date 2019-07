Notícias Com entrega prevista para 2020, obra avança lentamente desde 2014

A obra do BRT Norte Sul teve início no ano de 2014 e o prazo de entrega era para o ano de 2016. Durante o período ocorreu uma paralisação de oito meses. Agora, a data da entrega é outubro de 2020. Inicialmente a obra foi orçada em R$ 217 milhões (R$ 140 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 77 milhões da Prefeitura de Goiânia). Atualmente, o valor es...