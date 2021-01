Notícias Com Brexit, Independência da Escócia volta à pauta Premiê escocesa Nicola Sturgeon retoma discurso de separação do Reino Unido após a concretização do divórcio entre britânicos e europeus: ‘A Escócia estará de volta em breve’

A consumação do Brexit (separação do Reino Unido da União Europeia) na virada deste ano tornou mais importante que nunca a independência da Escócia, defendeu a premiê escocesa, Nicola Sturgeon, nesta sexta (1º).“A Escócia estará de volta em breve, Europa. Mantenha a luz acesa”, escreveu ela em rede social, nas primeiras horas do dia.Sturgeon, que lidera o Partido Nacional...