Notícias Comércio prevê melhor Natal em 6 anos Até ontem, as vendas já estavam bem melhores que no ano passado; shoppings e Região da 44 ficaram bastante movimentados

Baseado no bom movimento dos últimos dias, o comércio varejista do País pode ter o melhor Natal dos últimos seis anos. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços (CNC) mostrou que a expectativa de aumento de vendas para o comércio de Goiás é de até 12%, uma das maiores do País. Mas algumas lojas na capital preveem um incremento ainda m...