Notícias Comércio lojista prevê perda de R$ 3 bi em Goiás Essa é a estimativa do prejuízo com o isolamento social até o fim de abril. Indústria estima perda de R$ 635 milhões; parte do impacto se dará pela perda do poder de compra

O prejuízo com o fechamento das empresas do comércio lojista de produtos e serviços em todo Estado, em razão das medidas de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus, pode chegar a R$ 3 bilhões até o fim de abril. A estimativa é baseada num levantamento feito pela Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que projetou perdas da ordem de R$ 100 bilhões e...