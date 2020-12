Notícias Comércio de rua em Goiânia está lotado, apesar da Covid-19 Mesmo com medo do coronavírus, consumidor se aglomera nos principais pontos do comércio de rua de Goiânia; vontade de presentear é maior devido à pandemia, dizem alguns

Depois de um ano difícil, longe de muitos parentes e amigos por causa do isolamento social, o consumidor está com mais vontade de presentear neste Natal. É o que se vê nos principais pontos do comércio de rua da capital, como a Região da 44 e as Avenidas 24 de Outubro e Anhanguera, que estão vivendo dias de muito congestionamento, calçadas cheias e aglomerações. Muito...