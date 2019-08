Notícias CNMP vai investigar Dallagnol Corregedor vai apurar conduta do procurador da República pela participação em encontro com representantes de bancos; defesa tem 10 dias para se manifestar

O Corregedor Nacional do Ministério Público (CNMP), Orlando Rochadel, abriu uma nova reclamação disciplinar para apurar a conduta do procurador da República Deltan Dallagnol, dessa vez pela participação em encontro secreto com representantes de bancos e investidores, relatada pelo site The Intercept Brasil no último dia 26. Segundo o site, o procurador foi o destaque ...