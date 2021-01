Notícias Cautela nos gastos é recomendada a prefeitos durante encontro virtual promovido pela FGM Em encontro virtual promovido pela Federação Goiana dos Municípios, ênfase foi em ‘parcimônia’ diante da previsão de receita reduzida pela crise decorrente da pandemia

O desemprego e os impactos econômicos provocados pelo fim do pagamento do auxílio emergencial estão entre os principais desafios a serem enfrentados pelos prefeitos que assumiram mandato em 2021. Os temas estão entre os assuntos debatidos em discursos e palestras do Encontro Goiano de Prefeitos e Prefeitas, promovido pela Federação Goiana dos Municípios (FGM) ontem. ...