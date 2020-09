Notícias Casa aprova projeto que adia efeitos do novo Estatuto do Servidor Texto aprovado em segunda votação suspende entrada em vigor da lei enquanto Estado estiver sob decreto de calamidade pública; matéria vai à sanção do governador

A Assembleia Legislativa aprovou ontem em segunda votação projeto de lei que suspende o prazo da vacatio legis (período entre a data de publicação de uma lei e o início de sua vigência) do Estatuto do Servidor, enquanto durar o período de calamidade pública no Estado de Goiás. Se o texto for sancionado, o estatuto continua válido, mas seus efeitos serão aplicados a par...