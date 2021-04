A Caoa deve ser uma das empresas beneficiadas pela transferência de três terrenos do governo estadual para a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), o que depende de aprovação de projeto que tramita na Assembleia Legislativa. O presidente da Codego, Renato de Castro, esteve ontem na sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para prestar esclarecimentos sobre a matéria. As áreas – avaliadas em R$ 117,4 milhões - estão localizadas em Anápolis e, se o projeto for aprovado, passarão a integrar o Distrito Agroindustrial (Daia).

Na oportunidade, Castro disse que parte de um dos três imóveis em discussão será vendido com preço subsidiado para a Caoa, mas não soube informar o tamanho do terreno. Ao POPULAR, o presidente esclareceu que a empresa tem atualmente instalação em uma área no limite do Daia e a única opção para expandir sua estrutura é este terreno que ainda é do governo estadual. Segundo Castro, existe um pedido da Caoa para ter acesso a parte do imóvel. A assessoria de imprensa da empresa informou que os executivos contatados até o fechamento desta edição não tinham informações sobre esta negociação.

O questionamento partiu do deputado Humberto Teófilo (PSL), que também é autor do requerimento que levou ao convite de Castro. Outro ponto levantado pelo parlamentar foi sobre a doação de um terreno para a construção de subestação de energia elétrica a ser operada pela Enel Goiás.

Castro reforçou o que já havia falado por nota: a estrutura será construída pela Brainfarma em área de cerca de 10 mil metros quadrados e depois passará para a Enel. De acordo com o presidente, a farmacêutica está aumentando a produção e precisará de mais energia. Castro também disse que, ao término da concessão da Enel, o terreno e a estrutura voltam para a Codego. A CCJ também convidou o diretor-presidente da Enel Goiás, José Luis Salas, mas ontem à tarde a empresa voltou a informar, assim como na segunda-feira (26), que o convite não foi recebido.

Em nota, a Brainfarma argumentou que trabalha para expansão da capacidade produtiva e precisa migrar sua demanda de energia elétrica para alta tensão, liberando energia de baixa e média tensão para outros consumidores do Daia. “Com investimentos próprios, a empresa se propõe a antecipar a construção da subestação, que já existe em planejamentos de longo prazo sobre oferta de energia no distrito”, diz. As novas instalações devem ficar prontas até janeiro de 2022 e, segundo a empresa, serão “doadas à concessionária de energia da região, conforme legislação”.

Na sessão, o deputado Antônio Gomide (PT) cobrou mais transparência nas tratativas da Codego e governistas como Bruno Peixoto (MDB), Amauri Ribeiro (Patriota) e Amilton Filho (SD) fizeram elogios à gestão.

Calamidade

A CCJ aprovou ontem projeto da governadoria que pede, em caráter de urgência, que a Assembleia reconheça o estado de calamidade pública em Goiás até 31 de dezembro de 2021. Teófilo chegou a propor que o período vá até junho, mas a sugestão não foi aceita e a matéria foi aprovada com o mesmo texto encaminhado pelo governo.