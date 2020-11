Notícias Candidatos intensificam campanhas na reta final da disputa pela prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso contará com maior participação do governador Ronaldo Caiado; aliados planejam fortalecer eventos de Maguito e Adriana Accorsi vai realizar mais caravanas

Maior presença da campanha nas ruas e o reforço de lideranças aliadas são as principais estratégias dos três candidatos a prefeito de Goiânia mais bem colocados nas pesquisas para os últimos dez dias de campanha. A equipe do senador Vanderlan Cardoso (PSD) planeja ampliar de dois para seis o número de carreatas diárias e de cinco para mais de dez as reuniões com segmentos e...