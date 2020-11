Notícias Campanhas preparam reta final com carreatas e reuniões em Goiânia Apoiadores de Maguito Vilela farão evento nas ruas da capital amanhã; Vanderlan Cardoso focará em reuniões com segmentos da sociedade

As campanhas dos candidatos à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) devem intensificar o contato com a população nas ruas e as reuniões com aliados e apoiadores nos últimos dois dias antes do segundo turno, que ocorre neste domingo (29). De acordo com a legislação eleitoral, os candidatos podem pedir voto até as 22h de sábado (28).Hoje, às...