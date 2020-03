Notícias Calamidade pública é aprovada na Assembleia Dez propostas foram votadas na primeira sessão remota do Legislativo, todas relacionadas à Covid-19, situação de “emergência”

Em sua primeira sessão remota, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou ontem, de forma conclusiva, todas as matérias que estavam em pauta na Casa descritas como direta ou indiretamente relacionadas ao Covid-19. Ao todo foram votadas dez propostas, entre as de autoria do Executivo e Legislativo. Entre elas, as que reconhecem a situação de calamidade pública no Esta...