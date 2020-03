Notícias Câmara dos Deputados autoriza faltas Cinco deputados por Goiás se enquadram no grupo mais vulnerável ao coronavírus; ponto eletrônico também foi suspenso

A Mesa Diretoria da Câmara dos Deputados isentou parlamentares e servidores da Casa com mais de 60 anos de sanções administrativas em caso de faltas, em medida preventiva à propagação do novo coronavírus. Os deputados por Goiás Alcides Rodrigues (Patriota), Magda Mofatto (PL), Professor Alcides (PP), Rubens Otoni (PT) e Zacharias Calil (DEM) se enquadram no grupo, que t...