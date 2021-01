Notícias Bucha vegetal vira projeto social em Quirinópolis

A produção de bucha vegetal está auxiliando no tratamento de dependentes químicos no município de Quirinópolis. A atividade é desenvolvida dentro do Projeto Restaurar, uma clínica terapêutica, e coordenada pelo Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). A lavoura é o carro-chefe entre diversas ...