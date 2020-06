Notícias Bruno Peixoto pede ‘paciência’ e ‘confiança no governo’

O líder do governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), pediu “paciência e confiança no governo” após ouvir críticas dos deputados na sessão de ontem, por causa das acusações sobre desvio de dinheiro público e grampo feitas por Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado (DEM), contra o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda....