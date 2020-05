Notícias Bolsonaro lamenta ‘final de carreira’ de Moro

O presidente Jair Bolsonaro disse lamentar que “o final da carreira de Moro seja desta forma”, citando a entrega de mensagens entre o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP). Segundo Bolsonaro, Moro saiu da entrevista coletiva na qual anunciou sua saída do governo e logo na sequência passou as mensagens trocadas com a deputada ...