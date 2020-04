Notícias Baixa do etanol alerta setor em Goiás Isolamento social e gasolina competitiva fazem cadeia produtiva temer colapso, que pode atingir campo, usinas, distribuidoras e postos; Estado já registra maior queda de preço na bomba

O preço do etanol está em queda. Em Goiás, de março a abril, até sexta-feira (18), o preço médio do hidratado nos postos de combustíveis teve redução de 18,75%, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor cedeu em todo o País (14,05%), mas o Estado é o que registra a maior redução. Isso poderia ser motivo para amp...