Notícias Aumento da procura por brinquedos na pandemia pode gerar falta dos produtos no Dia das Crianças As indústrias têm dificuldade para fazer reposições, além da falta de matérias-primas, como plástico e papelão, que estão mais escassos e caros

Os pais estão comprando mais brinquedos para entreter os filhos, que passaram a ficar o tempo todo em casa após as medidas de isolamento social no combate ao novo coronavírus. Com isso, a procura por estes produtos disparou no mercado e, às vésperas do Dia das Crianças, os fabricantes têm dificuldade de atender toda a demanda. Depois de um período com fábricas fechadas e...