Notícias Aumenta adesão a aplicativos de descontos para abastecer Preços altos tornam usual estratégia de se cadastrar para obter benefícios como valor menor, parte do dinheiro de volta e sorteios

Com a forte alta nos preços dos combustíveis, motoristas que tentam economizar na hora de abastecer são cada vez mais atraídos pelas placas de aplicativos que oferecem descontos nos postos de combustível. A pessoa baixa o aplicativo parceiro do posto no celular e faz um cadastro para obter benefícios como desconto nos preços, parte do dinheiro de volta para gastar em e...