Notícias Auditores vão focar apenas em grandes contribuintes Mudança no foco das operações, decidida ontem em assembleia da categoria, ocorrerá a partir de março; eles também exigem melhores condições de trabalho

Os auditores fiscais do Estado decidiram que irão concentrar suas ações apenas na fiscalização de grandes contribuintes, a partir do próximo dia 2 de março, salvo em casos de indícios de crime tributário. A decisão foi tomada ontem, durante uma assembleia com a presença de 180 representantes da categoria, quando os profissionais também resolveram que irão cobrar melho...