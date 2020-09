Notícias Ata do PSD ainda mantém Veter como vice de Mendanha Pessedista foi lançado candidato a prefeito, mas registro de convenção não foi atualizado; presidente diz que novo documento já foi enviado

Apesar de ter sido declarado Veter Martins candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, após o rompimento com o MDB, a ata da convenção do PSD registrada na Justiça Eleitoral ainda contém sua indicação a vice do atual prefeito Gustavo Mendanha (MDB). Todos as outras oito siglas que o apoiam, porém, atualizaram as atas para se coligar em torno de seu projeto.A questão deve gerar...