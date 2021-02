Notícias Assembleia: oposição fala em ‘convergência’ em Goiás Na abertura dos trabalhos da Casa em 2021, deputado tucano Francisco Oliveira, que discursou pelo lado opositor, disse que atuação do grupo tem de ser ‘propositiva e coerente’

Assim como aconteceu na posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Goiás, no início de fevereiro, a parceria com o Executivo, com evidência para a participação da Casa na governabilidade do Estado nos últimos dois anos, foi o principal ponto dos discursos da sessão inaugural, realizada ontem. O encontro marca o início dos trabalhos em 2021. O governador Rona...