Notícias Assembleia Legislativa de Goiás muda para nova sede em 2022 Entrega parcial do novo prédio deve ser feita em outubro, mas a transferência do Legislativo só será no início do ano que vem; iniciada em 2005, obra já sofreu três paralisações

A pouco mais de seis meses da entrega parcial da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), quase 50% do valor total do contrato foram pagos para a construtora responsável. O novo prédio deve ser entregue em outubro, mesmo com contratempos causados pela pandemia da Covid-19, com alguns ajustes para finalizar. Apesar disso, a mudança do Legislativo só deve ocorrer...