Notícias Articulação de Talles sobre PEC do teto de gastos causa desconforto no PSDB Favorável ao texto que cria Novo Regime Fiscal do Estado, condição para Goiás entrar no RRF, tucano teve emenda acolhida por líder do governo em voto em separado

O deputado estadual Talles Barreto (PSDB) teve sua emenda acolhida no voto em separado apresentado pelo líder do governo, Bruno Peixoto (MDB), na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria o Novo Regime Fiscal (NRF) e limita os gastos do Estado. A atuação do tucano junto ao governo e seu apoio à proposta do Executivo devem gerar reação do PSDB.O voto em separado a...