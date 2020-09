Notícias Artesanato goiano vai ganhar selo de autenticidade A certificação visa estimular a profissionalização e a melhoria da identidade estética do artesanato produzido em Goiás

O artesanato será uma das atividades que o governo de Goiás ajudará a promover para acelerar o processo de retomada da economia goiana, após as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Uma das ações será a criação do Selo do Artesanato Goiano, que vai incentivar o aperfeiçoamento do trabalho manual, design e de práticas mercadológicas. A certificação visa estimular ...