Notícias Arrecadação de ICMS e IPVA alavanca receita do Estado Segundo a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, que prestou contas à Assembleia ontem, receita de janeiro a agosto somou R$ 16 bilhões

O aumento de 9,6% na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de 8,9% do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está entre os principais fatores para melhora na receita do Estado de Goiás entre janeiro e agosto de 2019. A receita primária líquida no período foi de R$ 16,3 bilhões, sendo que impostos e taxas somaram R...