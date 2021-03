Notícias Aprovado projeto que autoriza o governo a renegociar dívidas com a União Proposta apresentada pela Secretaria da Economia permite Estado diluir R$ 4 bilhões em débitos em até 360 vezes; alívio nas contas mensais, diz secretária

Os deputados estaduais de Goiás aprovaram em segunda votação o projeto de lei que autoriza o governo a celebrar contrato de confissão e refinanciamento de dívidas com a União. A proposta foi apresentada pela Secretaria da Economia com a justificativa de que vai aliviar as contas mensais do Estado.Segundo a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, essas dívidas que poderão...