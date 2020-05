Notícias Após vencimento adiado, IPVA cai R$ 87 mi em abril em Goiás Anunciada com objetivo de minimizar as consequências da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, medida jogou pagamento da cota única ou 3ª parcela do tributo para agosto

A arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás caiu 64,35% em abril de 2020 na comparação com o mesmo período do ano passado. Com isso, o Estado deixou de arrecadar mais de R$ 87 milhões do tributo, segundo dados divulgados pela Secretaria da Economia de Goiás. Em relação ao mês de março, a queda foi de 54,59% e a diferença foi d...