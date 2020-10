Notícias Após forte alta, consumo menor faz o preço da muçarela recuar Pressionado pelo aumento do leite, o quilo do queijo, que chegou a R$ 50, praticamente dobrou de valor; outros derivados também foram impactados

Quem estava acostumado a consumir queijo muçarela se assustou muito com os preços do produto no varejo nos últimos meses. Em alguns supermercados, o quilo do produto chegou a custar mais de R$ 50, valor equivalente ao da picanha. Com um preço tão alto, a saída para muita gente foi reduzir o consumo. Mas, nos últimos dias, o preço começou a baixar e o quilo da muçarela...