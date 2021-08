Notícias Aos 102 anos, morre o ex-governador Ary Valadão Natural de Anicuns, onde foi prefeito pela antiga UDN, exerceu mandatos na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no governo de Goiás

O historiador Ubirajara Galli, biógrafo de Ary Ribeiro Valadão, diz que é necessário reescrever com precisão a data de nascimento do ex-governador de Goiás. Diferentemente do que dizem sites oficiais, ele não nasceu em 1921, mas em 1918, no dia 14 de novembro. Foi, portanto, aos 102 anos de idade que Ary Valadão morreu em 9 de agosto de 2021. A notícia de que mai...