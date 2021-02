Notícias Angolanos têm boas lembranças

A reportagem encontrou duas pessoas de Angola que se recordam de Rogério Cruz, não como executivo da Record, mas como pastor da Iurd.O tecladista e DJ Sansão Lisboa, de Luanda, diz que lembra de Rogério como um “bom pastor pelo zelo que tinha com as pessoas”. “Eu, por exemplo, cresci muito porque ele acreditava (que a gente) podia fazer sempre mais do que já sabia ...