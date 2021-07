Notícias Amarildo cumpre pena por esquema na antiga Comob Ex-vereador foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão por desvio de R$ 640 mil da extinta companhia de obras de Goiânia; habeas corpus assegurou regime semiaberto com uso de tornozeleira

O ex-vereador de Goiânia Amarildo Pereira começou a cumprir pena no sábado (24) em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica. Amarildo foi condenado por peculato (apropriação de bem público por funcionário público) com pena de 5 anos e 10 meses de prisão por causa de esquema que levou ao desvio de cerca de R$ 640 mil da extinta Companhia Municipal de Obras de Goi...