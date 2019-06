Notícias Alego recua e divulga salários de servidores no Portal da Transparência Segundo o presidente Lissauer Vieira (PSB), houve falha da equipe responsável pela área quando foi tomada a decisão que retirou as informações de maneira individualizada do portal

A remuneração dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás voltou a ser divulgada nominalmente no Portal da Transparência no início da noite de ontem. Ao POPULAR, o presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), disse que houve falha da equipe responsável pela área quando foi tomada a decisão que tirou as informações do ar na última sexta-feira (31). “Con...