Notícias AER44 terá que controlar caravanas Após novo decreto, lojas abrem às 8 horas, ruas laterais serão reabertas e hotéis poderão receber até 60% das excursões

]A Região da 44 deu mais alguns passos para voltar ao funcionamento normal após as restrições impostas por decretos dos governos estadual e municipal. Desde ontem, as caravanas de compradores estão autorizadas a frequentar a região, as lojas voltaram a abrir suas portas à partir das 8 horas da manhã, funcionando inclusive às segundas-feiras, e as ruas laterais devem s...