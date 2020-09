Notícias ACM Neto quer nome próprio na capital, diz Zacharias Calil Deputado federal confirma que foi procurado pelo presidente nacional do DEM para tratar sobre possível candidatura ao Paço

Prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto tem incentivado a candidatura do deputado federal e médico Zacharias Calil à Prefeitura de Goiânia. O tema estava na pauta de jantar do governador de Goiás e presidente estadual do partido, Ronaldo Caiado, com ACM Neto, que foi marcado para a noite de ontem na sede do partido em Brasília, conforme informado por a...