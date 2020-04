Notícias Academias juntam forças por reabertura Representantes do setor apresentaram à Prefeitura um conjunto de medidas em busca de autorização para voltarem a funcionar

As academias de Goiás formularam um plano de ações para pedir a retomada de suas atividades a partir do próximo dia 4 de maio. As propostas de medidas de segurança que seriam adotadas contra a contaminação de funcionários e alunos pelo novo coronavírus foram apresentadas ontem pelo Sindicato das Academias de Goiás ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, T...