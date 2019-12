Notícias Abono beneficia mais os menos pobres, diz Tesouro Recurso está favorecendo, principalmente, os menos pobres, revela pesquisa; governo questiona sua eficiência na distribuição de renda

Criado para estimular a formalização no mercado de trabalho, o abono salarial está beneficiando principalmente os menos pobres. Essa é a conclusão de estudo do Tesouro Nacional divulgado essa semana sobre os gastos com benefícios trabalhistas.De acordo com o estudo, 58,3% dos recursos do abono salarial pagos em 2017 foram apropriados pelos 50% menos pobres da populaçã...