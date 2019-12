Notícias ‘A Saneago não está definida’, afirma Roberto Naves Prefeito afirma que renovação do serviço de água e esgoto com a estatal não é certa e cobra investimentos do Estado

Em meio às tratativas para abertura de capital da Saneago e da dependência das tratativas para renovação da concessão de prestação de serviço com as principais cidades do Estado, o prefeito Roberto Naves (PP) diz que a possível renovação de Anápolis não está definida. Segundo ele, será exigido da estatal o compromisso de investimentos para que haja avanços nas tratativas....