Notícias “É mais fácil falar com o Iris do que com os secretários” Presidente da Câmara de Goiânia diz que auxiliares têm barrado pedidos de vereadores; eleição de 2020 seria um dos motivos

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia há cinco meses, Romário Policarpo (PROS) afirma que as dificuldades enfrentadas pelos vereadores no relacionamento com os auxiliares do prefeito Iris Rezende (MDB) continua. De acordo com o presidente, atualmente é mais fácil falar com o próprio chefe do Executivo do que com alguns secretários que, segundo ele, tratam os membr...