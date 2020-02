Na frente e por trás das câmeras

Hector BabencoNascido na Argentina, na cidade de Mar del Plata, Hector Babenco (1946-2016) mudou-se para o Brasil na década de 1970, aos 18 anos, e aqui descobriu sua vocação para o cinema. O sucesso no exterior veio pouco depois, com Pixote, a Lei do Mais Fraco (1981), sobre a difícil vida de um garoto pobre da periferia de São Paulo.O sucesso abriu as por...