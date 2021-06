"Não posso ser feliz num país que é um cemitério", diz Zuenir Ventura Aos 90 anos, jornalista e escritor fala dos rumos no Brasil e sobre crises ética, econômica e sanitária pelas quais o País está passando

Depois de fazer 90 anos, Zuenir Ventura se contenta com o terraço de seu apartamento no Rio de Janeiro para suas caminhadas diárias. “Se tive alguma ideia, foi andando no calçadão”, diz ele, sobre seus passeios antes da pandemia. Exercícios frequentes e alimentação saudável são os ingredientes para chegar aos cem, segundo um livro que tem em sua cabeceira. O jornalista, escri...