‘Não adianta ter 30 anos de carreira e agir como se tivesse três meses’, diz Gusttavo Lima Sertanejo ameaçou ir embora, caso não se apresentasse antes de Alexandre Pires em show em Santa Catarina no sábado (5)

O clima desagradável e a avalanche de críticas recebidas nas redes sociais fizeram com que o cantor Gusttavo Lima compartilhasse um vídeo para se manifestar sobre o assunto. Em menos de três minutos, o sertanejo diz que “lamenta a tristeza” sentida por Alexandre Pires em relação aos shows que ocorreram no sábado, 5, em Santa Catarina. No fim da...