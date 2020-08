No quilômetro 15 de uma corrida de 21, ela pensou em desistir. As dores nas articulações tinham se tornado insuportáveis. A cada passada, o joelho, o ombro e o quadril ardiam como se fossem romper. O problema já se arrastava havia algum tempo e a empresária Ludmila Bueno, de 36 anos, tinha tentado de tudo. De mudança na rotina de treinos a sessões de fisioterapia. “Corro há sete anos e, há três, passei a conviver com fortes dores nas articulações. Procurei orientação médica e fisioterapêutica”, conta.

Por influência do então namorado, hoje marido, Ludmila foi pesquisar sobre o uso do colágeno, mais conhecido por fortalecer a pele e retardar o aparecimento de rugas. Ele descobriu que as funções da proteína vão bem além de manter a pele firme. O colágeno também atua na prevenção de doenças como osteoartrite, que incapacita muita gente, e auxilia no bem-estar das articulações. “Comecei a fazer o uso, mas sem resultado. Descobri que estava tomando o produto errado. Mudei o tipo de colágeno e melhorei muito. Fiquei tão entusiasmada que passei a indicar aos meus amigos de corrida e hoje sou revendedora”, conta.

Estampado nos rótulos de produtos de beleza, o colágeno figura no imaginário popular como sinônimo de uma pele firme e de cabelos resistentes, devido a suas propriedades de sustentação e elasticidade. “O colágeno é uma proteína animal abundante em nosso corpo, encontrada na pele, ossos, tendões e cartilagens. É considerada estrutural, sendo responsável pela sustentação, firmeza e resistência desses tecidos”, explica a dermatologista Fernanda Carla de Castro Bueno.

Uma das funções do colágeno é atenuar o atrito entre os ossos, evitando a osteoartrite, ou seja, a inflamação das articulações, que ficam desgastadas especialmente nos quadris, nas mãos, nos ombros e nos joelhos. O quadro se acentua com o envelhecimento e com o sobrepeso. Existem pelo menos 27 tipos de colágenos conhecidos presentes no corpo humano. Porém, dois deles se destacam pela maior quantidade e importância: os tipos 1 e 2.

“O tipo 2 é encontrado em cartilagens e discos intervertebrais. Enquanto suplemento alimentar, melhor definido como nutracêutico, temos o colágeno hidrolisado, quebrado em moléculas menores, que pode ser absorvido pelo intestino. Existe ainda o colágeno não hidrolisado, porém, ele é um medicamento e não suplemento, tendo outras indicações e mecanismos de ação”, explica o ortopedista Maurício Morais. Apesar de ser produzido naturalmente pelo corpo, a suplementação pode ser necessária porque, a partir dos 30 anos, a produção desacelera cerca de 1% ao ano, no processo natural de envelhecimento.

Alimentação balanceada e exercícios físicos podem ajudar na prevenção de problemas nas articulações. Alguns alimentos são ricos em colágeno, como as carnes vermelhas e brancas. “Ao ingerirmos um alimento rico em colágeno, somos capazes de absorver apenas 1% do colágeno total, o que é suficiente para uma boa formação dos ossos e cartilagens”, explica o ortopedista. Porém, em pacientes que praticam atividades com maior intensidade e frequência, como as corridas, a suplementação pode ser necessária, sempre contando com a orientação médica.