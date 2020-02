Mostra O Amor, a Morte e as Paixões traz vencedores do Oscar 2020

A Mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que chega à 13ª edição, será aberta amanhã com a exibição do filme Siron. Tempo Sobre Tela, às 19 horas, no Lumière do Banana Shopping. O documentário acompanha uma produção do artista goiano na Inglaterra no início de 2000. A abertura é gratuita para os 100 primeiros espectadores, que terão direito a apenas um ingresso por pessoa...