Morador de rua é encontrado morto no Jardim Goiás, em Goiânia Segundo a Polícia Civil o corpo ainda não foi identificado e não apresentava ferimentos

Um morador de rua foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (03), na Avenia A com a Marginal Botafogo, no Setor Jardim Goiás, em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do homem, que ainda não foi identificado, não apresentava ferimentos. Os policiais suspeitam de morte por asfixia ou causas naturais. O caso será apurado pela Delegacia Estadu...