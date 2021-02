Marilyn Monroe foi uma estrela forjada pela violência de Hollywood, aponta romancista O tema maior do livro de Joyce Carol Oates é a construção minuciosa desta personagem, uma das maiores celebridades do cinema americano, sobre a matéria-prima de uma garota normal, a californiana Norma Jeane Baker

“Ela contemplou seu rosto corado no espelho, não de frente, mas de perfil, com pavor de ver o desejoso rosto comum de Norma Jeane dentro do belo rosto maquiado de ‘Marilyn Monroe’. Dentro dos olhos cuidadosamente pintados de ‘Marilyn Monroe’, os olhos famintos de Norma Jeane.” Não estranhe que o nome de Marilyn esteja escrito entre aspas, como acontece durante todo ...