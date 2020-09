Marido de Ivete Sangalo recebe críticas após dar dicas financeiras: “Rico pagando mico”

Esposo de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady decidiu dar algumas dicas de educação financeira para os fãs, através do espaço para perguntas e respostas do Instagram. Contudo, nas redes sociais, muitos internautas passaram a fazer diversas críticas pelo modo considerado sem empatica com que o famoso aconselhou os seguidores.Em um dos quadrados de perguntas e re...