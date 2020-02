Homeland estreia sua oitava e última temporada Série criada por Alex Gansa e Howard Gordon estreou em 2011, dez anos depois do 11 de Setembro e refletiu, por meio de sua personagem principal, a agente da CIA Carrie Mathison

Depois de um hiato de quase dois anos, Homeland voltou para sua oitava e última temporada, no domingo, no Fox Premium 2. A série criada por Alex Gansa e Howard Gordon estreou em 2011, dez anos depois do 11 de Setembro e refletiu, por meio de sua personagem principal, a agente da CIA Carrie Mathison (Claire Danes), os efeitos no país e no mundo do ataque terro...